الصربي سوبوتيتش ينضم إلى سان إتيان الفرنسي

أعلن فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم يوم الخميس، رحيل مدافعه الصربي نيفن سوبوتيتش إلى فريق سانت إتيان الفرنسي.

وشارك سوبوتيتش، 29 عاما، في تتويج دورتموند بلقب الدوري الألماني، بوندسليغا، عام 2011، كما كان أحد أفراد الفريق الذي توج بالثنائية المحلية، الدوري والكأس، في العام التالي.

ويعانى سوبوتيتش من عدة إصابات متلاحقة، مما تسبب في ابتعاده عن القائمة الأساسية لدورتموند، حيث قضى النصف الثاني من الموسم الماضي بعيدا عن الملاعب، خلال فترة إعارته لفريق كولون الألماني.

ويذكر أن سوبوتيتش انضم لدورتموند عام 2008، قادما من مواطنه ماينز، علما بأن عقده مع سانت إتيان يمتد حتى عام 2020.

من جانبها، ذكرت مجلة، كيكر، الألمانية أن إدارة دورتموند لم تحصل على أي مقابل نظير التخلي عن خدمات اللاعب الصربي، الذي كان مقررا أن ينتهي تعاقده مع الفريق في الصيف المقبل.