بلاتيني يقرر الاستئناف مجدداً ضد عقوبة إيقافه

أعلن الفرنسي ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الاستئناف ضد العقوبة الموقعة عليه بالإيقاف لأربع سنوات أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال بلاتيني، الموقوف من قبل لجنة القيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على خلفية تلقيه مليوني فرانك سويسري بطريقة مثيرة للشبهات من قبل رئيس الفيفا السابق جوزيف بلاتر: "إنه أمر يتعلق بالشرف، أريد أن يكون هناك عدالة".

وأضاف اللاعب الفرنسي السابق: "هذا الاستئناف يتسق مع ما كنت أقوله دائما: لم أرتكب أبدا أي أخطاء، لقد قررت أن أحافظ على حقوقي حتى النهاية وإثبات براءتي".

وأكدت صحيفة "ليموند" الفرنسية أن بلاتيني يستند في استئنافه على وجود خرق للبند الأول من المادة السادسة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تتعلق بالإجراءات العادلة.

ونجح بلاتيني، الذي كان معاقبا بالإيقاف في أول الأمر لمدة ثماني سنوات، في تقليص مدة العقوبة إلى ست سنوات من خلال لجنة الاستئناف التابعة للفيفا ثم لأربع سنوات من خلال المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس".