فالنسيا يطير إلى نصف نهائي "الكأس"

المصدر: مدريد - د ب أ

صعد فالنسيا إلى الدور قبل النهائي في بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عقب فوزه 3 - 2 بركلات الترجيح على مضيفه ديبورتيفو ألافيس يوم الأربعاء في إياب دور الثمانية للمسابقة.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بفوز ألافيس 2 - 1، وهي نفس النتيجة التي فاز بها فالنسيا في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للفريق الأندلسي.

وبادر منير الحدادي بالتسجيل لمصلحة ألافيس في الدقيقة 73، قبل أن يتعادل سانتي مينا لمصلحة فالنسيا في الدقيقة 77.

وبينما كانت المباراة في طريقها للتعادل الإيجابي أحرز روبن سوريانو الهدف الثاني لألافيس في الدقيقة 86، ليلعب الفريقان وقتا إضافيا ثم ركلات الترجيح.