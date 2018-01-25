زيدان عن الخسارة: أتحمل المسؤولية كاملة

تحول موسم ريال مدريد السيء إلى أزمة في الوقت الذي وصف فيه المدرب زين الدين زيدان الخروج من كأس ملك اسبانيا لكرة القدم بهزيمة مذلة أمام ليغانيس بأنه "فشل تام".



ويأتي هذا التعثر بعد نحو عام من تحقيق الرقم القياسي بالحفاظ على سجله الخالي من الهزيمة في 40 مباراة متتالية بجميع المسابقات لكن الموسم الحالي أصبح كابوسا لبطل اسبانيا وأوروبا والعالم.



وأبلغ زيدان مؤتمرا صحفيا "هذا فشل تام. أسوأ لحظة كمدرب. لست نادما على أي شيء فعلته في المباراة وأتحمل مسؤولية ما أفعله. أن نبدأ المباراة بهذه الطريقة بعد الفوز 1-صفر في الذهاب هو أمر سيء للغاية. بالنسبة لي أنا غاضب ولا أفهم ما الذي يحدث".



وتراجع ريال، الذي خسر 2-1 أمام ليجانيس ليودع الكأس بفضل قاعدة فارق الأهداف خارج الأرض، إلى المركز الرابع في الدوري ويتأخر بفارق 19 نقطة عن غريمه برشلونة المتصدر.



وفي 18 مباراة باستاد سانتياجو برنابيو هذا الموسم فاز في تسع وخسر أربع وتعادل في خمس من بينها 2-2 أمام منافس من الدرجة الثالثة في مرحلة سابقة في الكأس.



لكن الخروج من الكأس أمام منافس لم يسبق له الفوز في برنابيو من قبل بعد التقدم 1-صفر في مباراة الإياب هي نقطة سلبية جديدة.



ورغم الفوز بثمانية ألقاب في عامين مع الفريق فأن الضغط يزيد على زيدان من أجل قلب أوضاع الفريق أو يلحق بمصير المدربين السابقين.



واعترف المدرب الفرنسي أن موسم ريال يعتمد على مواجهة باريس سان جيرمان المتألق في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في الشهر المقبل.



وأجاب ردا على سؤال حول إمكانية ارتباط مستقبله بالمواجهة القارية قائلا "نعم بالتأكيد".



وأضاف "أنا مسؤول عما يحدث. أنا المدرب. يجب أن أعثر على حلول. وجدنا بعض الإجابات لكنها ليست كافية. أنا أتحمل المسؤولية ولن أستسلم مطلقا".