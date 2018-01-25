فان مارفيك يتولى تدريب منتخب أستراليا

المصدر: سيدني - د ب أ

أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم الخميس، عن تعيين الهولندي بيرت فان مارفيك مديرا فنيا للمنتخب الأول خلال مونديال روسيا الصيف المقبل.

وكشف اتحاد الكرة الأسترالي عن الاستعانة بفان مافريك 65 عاما، ليحل محل المدرب السابق أنجي بوستيكوجلو بعقد قصير الأمد.

وسار فان مارفيك على نهج مواطنيه جوش هيدينك وبيم فيربيك في تولي تدريب منتخب استراليا، بعدما قاد منتخب هولندا لنهائي مونديال 2010 كما صعد بالمنتخب السعودي لمونديال روسيا.

وقال ستيفين لوي رئيس اتحاد الكرة الأسترالي أن خبرة ومعرفة فان مارفيك بالمنتخب الأسترالي خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم جعلته المرشح النموذجي للمنصب.

وأوضح "إنها محصلة رائعة للكرة الأسترالية، بيرت فان مارفيك مدرب من طراز عالمي".

وأشار "لقد صعد بهولندا لنهائي مونديال 2010 وقاد السعودية لمونديال روسيا، والشيء الأكثر أهمية هو معرفته بفريقنا وطريقة لعبنا لأنه درس فريقنا كثيرا نظرا لوقوعنا مع السعودية في مجموعة واحدة بالتصفيات".

وتابع: "بقدوم بيرت فان مارفيك لدينا مدرب يمكنه تحقيق إنجازات رائعة مع الفريق، وسنوفر كل الاحتياجات اللازمة لتحقيق مشاركة مثالية".

وتولى فان مارفيك تدريب فينورد الهولندي وبوروسيا دورتموند وهامبورج الألمانيين وسيكون منتخب أستراليا هو ثالث منتخب يتولى تدريب بعد هولندا والسعودية.

وقال فان مارفيك: "أعرف الكثير عن لاعبي استراليا بعد أن خضت مباراتين أمامهم في تصفيات كأس العالم، ويعجبني التطور الذي أحدثه الاتحاد الأسترالي في الفريق خلال السنوات الماضية".