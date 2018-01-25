فينغر: أرسنال تجاوز يناير الصعب

قال أرسين فينغر مدرب ارسنال أن الفوز 2-1 على غريمه تشيلسي وبلوغ نهائي كأس رابطة الأندية الانجليزية لكرة القدم أظهر أن الفريق تجاوز آثار انتقال اليكسيس سانشيز إلى مانشستر يونايتد.



وقدم أرسنال أداء سيئا في الأسابيع الأخيرة لكن انتفاضته في الفوز على تشيلسي تعني أنه سيواجه مانشستر سيتي في النهائي يوم 25 فبراير المقبل.



وقال فينغر للصحفيين: "أشعر أننا في يناير دفعنا ثمن الغموض الذي أحاط بالفريق".



وواصل: "الآن عدنا إلى الوضوح. نعلم ما الذي علينا فعله. يمكننا التركيز على مستوى أدائنا".



ويحتل ارسنال المركز السادس في الدوري الممتاز متأخرا بفارق 23 نقطة عن سيتي المتصدر وخسر أمام نوتنغهام فورست في كأس الاتحاد الانجليزي لتصبح كأس الرابطة هي البطولة الوحيدة المتاحة محليا أمامه هذا الموسم.



وانتقل سانشيز إلى يونايتد بعد أسابيع من التكهنات حول رحيله عن النادي اللندني.



لكن الفريق لم يظهر افتقاده للاعب التشيلي عندما قلب تأخره بهدف مبكر عبر ايدن هازارد ليفوز في مباراة الإياب بفضل هدفين من انطونيو روديغر بالخطأ في مرمى فريقه تشيلسي وجرانيت تشاكا.



وأشار فينغر إلى أنه لن يتحدث عن احتمال تعاقد ارسنال مع المهاجم بيير ايمريك اوباميانغ من بروسيا دورتموند الألماني في محاولة لتعويض سانشيز.



وقال فينغر: "أفضل شيء هو عدم الحديث لأن ذلك لن يفيد. لو حدث أي شيء سيكون جيدا. لو لم يحدث أي شيء فنحن أقوياء بما يكفي للتركيز على تشكيلتنا الحالية... أنا سعيد للغاية بمجموعة اللاعبين التي نملكها".



وتابع: "نريد تدعيم فريقنا لكننا لسنا قريبين من التعاقد مع أي لاعب".