ليغانيس يحقق فوزا تاريخيا على الريال ويقصيه من الكأس

حقق ليغانيس انتصاره الأول في تاريخه على ريال مدريد بعدما تغلب عليه 2 - 1 في على أرض الأخير، في إياب دور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا.

وانتهى لقاء الذهاب بهدف دون رد على ملعب "بوتاركي" أرضية ليغانيس.

وواصل ريال مدريد تصدير الإحباط لجماهيره ودفع ثمن تهاونه بضيفه فريق ليجانيس غاليا ليودع بطولة كأس ملك إسبانيا، ودخل الريال المباراة بدون عدد كبير من عناصره الأساسية في مقدمتهم النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي غاريث بيل والألماني توني كروس.

وحجز ليغانيس بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي بعدما تفوق في عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض التي يتم الاحتكام إليها في حالة تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة وفقا للائحة المسابقة.

انتهى الشوط الأول بتقدم ليغانيس بهدف حمل توقيع خافيير إراسو في الدقيقة 32. وفي الشوط الثاني، أدرك المهاجم الفرنسي كريم بنزيمه التعادل للريال في الدقيقة 47 .ولم يهنأ الفريق الأبيض بالتعادل طويلا، بعدما أحرز غابرييل آبيلت الهدف الثاني لليغانيس في الدقيقة 56 .

وتأتي تلك الخسارة الموجعة، لتعمق من جراح الريال، الذي انعدمت حظوظه عمليا في الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني، الذي أحرزه في الموسم الماضي، في ظل ابتعاده بفارق 19 نقطة كاملة خلف غريمه التقليدي برشلونة، المتصدر، رغم امتلاك الفريق الملكي مباراة مؤجلة مع ليغانيس.