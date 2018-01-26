اتحاد عزت يعين قطان ويقبل استقالة ماجد عبد الله

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت متأخر أمس الخميس تعيين بندر قطان عضوا في مجلس إدارة الاتحاد بدلا من سامي الجابر، كما كشف عن قبول استقالة ماجد عبد الله وتعيين عمر باخشوين مديرا للمنتخب.

ونشر الاتحاد بيانا عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" ذكر فيه "أصدر سعادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت قرارا بتعيين بندر بن أحمد قطان عضوا في مجلس إدارة الاتحاد بديلا عن عضو مجلس الإدارة سامي بن عبد الله الجابر".

وأضاف البيان: "ويأتي القرار بناء على الصلاحيات المخولة لرئيس الاتحاد، وفقا للنظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، ولثقته في أن يكون تعيين قطان إضافة مهمة لمجلس الإدارة.. ووجه رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الأمانة العام بالاتحاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ القرار، وتعميمه على الجهات المعنية للعمل بموجبه".

كذلك أعلن الاتحاد عن استقالة ماجد عبد الله وتغيين باخشوين مكانه، وذكر في بيان آخر عبر تويتر: "وافق رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم والمشرف العام على المنتخب عادل بن محمد عزت على قبول استقالة مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الكابتن ماجد أحمد عبد الله الذي تقدم بها ، والتي أرجع السبب فيها إلى ظروفه الخاصة التي قد تحول دون قدرته على القيام بمهامه بما يتوافق مع المرحلة الراهنة التي يستعد فيها المنتخب السعودي للمشاركة في نهائيات كأس العالم".

وأضاف البيان: "وقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم شكره وتقديره للكابتن ماجد عبد الله على كل ما قدمه من جهود ملموسة وواضحة خلال فترة عمله مع المنتخب ، متمنيا له التوفيق في مسيرته المقبلة.. كما أصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي قرارا بتعيين الكابتن عمر باخشوين مديرا عاما للمنتخب السعودي الأول".