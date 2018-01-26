برشلونة يتجاوز إسبانيول ويتأهل إلى نصف النهائي

أكمل برشلونة عقد المتأهلين للدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الثمين 2 - صفر على ضيفه إسبانيول يوم الخميس في إياب دور الثمانية للمسابقة.

ونجح برشلونة في تعويض خسارته صفر - 1 أمام إسبانيول في مباراة الذهاب يوم الخميس الماضي، ليحجز بطاقة التأهل للمربع الذهبي للبطولة، التي توج بها في المواسم الثلاثة الأخيرة، بفوزه 2 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول الذي كان مستواه أفضل كثيرا من الثاني، حيث افتتح النجم الأوروغوياني لويس سواريز التسجيل في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 25.

ويطمح برشلونة في التتويج بالثلاثية، الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري الأبطال، هذا الموسم، حيث يتصدر حاليا ترتيب بطولة الدوري بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، فيما صعد إلى الأدوار الإقصائية للمسابقة القارية، التي يحلم بإعادتها إلى خزائنه.

وكانت أندية أشبيلية وفالنسيا وليغانيس قد سبقت الفريق الكتالوني في التأهل للمربع الذهبي، فيما ودع ريال مدريد المسابقة في مفاجأة من العيار الثقيل.