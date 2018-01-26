بوفون: أريد الاستمرار مع يوفنتوس

قال نجم حراسة المرمى الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، الجمعة، إنه يود الاستمرار بالملاعب لموسم آخر ضمن صفوف فريقه يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم.

وقال بوفون، الذي يستعد للاحتفال بعيد ميلاده الأربعين، في مقابلة اجرته معه صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية "سألتقي قريبا رئيس النادي أندريا أنييلي لنتحدث بهذا الشأن. أحرص على مصلحة الفريق وأستطيع تفهم إذا كان يوفنتوس يرى أنني ما زلت مهما".

وأضاف: "أود الاستمرار ولكن علينا الوصول إلى الحل الأمثل مع النادي. يجب أن نمهد سويا، مسارا منطقيا ومتفقا عليه. وبالتأكيد لا أود أن أمثل مشكلة ليوفنتوس ولزملائي".

ويحتفل بوفون، الذي انضم ليوفنتوس عام 2001 ولا يزال يأمل في التتويج بدوري أبطال أوروبا بقميص الفريق، بعيد ميلاده الأربعين بعد غد الأحد.

واعتزل بوفون، المتوج مع المنتخب الإيطالي بلقب كأس العالم 2006 في ألمانيا، اللعب الدولي بعد إخفاق إيطاليا في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.