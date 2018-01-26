فينغر: أرسنال يتحمل غياب سانشيز عن فحص المنشطات

قال الفرنسي آرسين فينغر مدرب أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الجمعة، إن النادي يتحمل مسؤولية غياب أليكسيس سانشيز عن اختبار للمنشطات كان يتوجب الخضوع له في نفس اليوم الذي تمت فيه صفقة انتقاله إلى مانشستر يونايتد، مؤكداً أن غياب اللاعب كان بسبب هذه الظروف الخاصة فقط.

وكان من المقرر أن يخضع سانشيز (29 عاما) للاختبار يوم الاثنين الماضي في مجمع تدريبات أرسنال، لكنه كان قد انتقل بالفعل إلى مانشستر لإتمام صفقة الانتقال التبادلية التي انضم بموجبها هنريخ مخيتاريان قائد منتخب أرمينيا إلى أرسنال.

وقال فينغر للصحافيين الجمعة: "في الحقيقة فإن هذا الأمر يظل في إطار مسؤوليتنا الإدارية بالتأكيد لأن اللاعب لم يكن قد انتقل بعد ولهذا فلعل المسؤولية عن وقوع هذا الأمر تقع على عاتقنا.

وتابع: "لا أعرف ما الذي حدث لكننا عادة ما نبذل قصارى جهدنا ليكون لاعبونا متاحين ومتعاونين بالنسبة لاختبارات المنشطات".

وقال فينغر إن النادي لم يتواصل بعد مع لجنة مكافحة المنشطات أو الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، لكن أرسنال ليس لديه ما يخفيه بهذا الخصوص.

وأضاف: "أنا مطمئن للغاية لأننا لا نخفي أي شيء. فاللاعب خضع للاختبار عدة مرات سابقة ولا داعي للقلق من حدوث أي مشكلة تتعلق بالمنشطات. كل ما في الأمر أن توقيت إجراء الاختبار كان غير مناسب.

وزاد: "هذه كانت مناسبة خاصة للاعب الذي غاب عن الاختبار لأنه كان في مكان آخر بعيد مع ناديه الجديد".

وقد يشارك سانشيز للمرة الأولى مع فريقه الجديد مانشستر يونايتد الذي يواجه يوفيل تاون في الدور الرابع من كأس الاتحاد الانجليزي في وقت لاحق من يوم الجمعة.