كأس إسبانيا: برشلونة أمام فالنسيا في نصف النهائي

أوقعت قرعة بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، التي سحبت الجمعة بالعاصمة مدريد، فريق فالنسيا في مواجهة برشلونة حامل اللقب بالدور قبل النهائي، بينما تجمع المواجهة الأخرى بين أشبيلية وليغانيس.

ويخوض برشلونة، المتوج باللقب في المواسم الثلاثة الماضية و29 مرة في تاريخ البطولة، مباراة الذهاب على ملعبه "كامب نو" في 31 يناير الجاري أو أول فبراير، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب "ميستايا" في الأسبوع التالي.

وكان برشلونة وفالنسيا قد التقيا في المربع الذهبي لبطولة الكأس في 2016، وفاز برشلونة حينذاك ذهابا 7-0 ثم تعادل الفريقان إيابا في الميستايا 1-1 ليتأهل برشلونة للنهائي بنتيجة إجمالية 8-1.

أما ليغانيس، الذي تأهل للدور قبل النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بفوز مفاجئ على ريال مدريد، فيستضيف أشبيلية في مباراة الذهاب ثم يحل ضيفا عليه في لقاء الإياب.