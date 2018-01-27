إيقاف سيميوني 3 مباريات في "الكأس"

أوقف الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، 3 مباريات في كأس إسبانيا لكرة القدم بدءا من الموسم المقبل، بعد طرده، الثلاثاء، أمام إشبيلية الذي أقصاه من ربع النهائي، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي، الجمعة.

وحصل سيميوني على عقوبة المباراة الأولى لطرده بسبب الاحتجاج في الدقيقة 81، ثم لمباراتين إضافيتين بسبب تصفيقه الساخر أمام الحكام.

وفاز إشبيلية 3-1 ايابا ليتأهل 5-2 بمجموع المباراتين، ما دفع بالاتحاد إلى تأجيل العقوبة لمشاركة سيميوني المقبلة بعد خروجه من ربع النهائي.

وعانى أتلتيكو مدريد من مرحلة انعدام وزن في دوري أبطال أوروبا، حيث ودع من دور المجموعات، لكنه متشبث بمركز الوصافة في الدوري، بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر، وثلاث نقاط عن فالنسيا الثالث.

ويستقبل فريق العاصمة لاس بالماس، الأحد، في المرحلة الحادية والعشرين.