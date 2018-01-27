رونالدو يقود الريال لاكتساح فالنسيا برباعية

المصدر: مدريد - د ب أ

استعاد فريق ريال مدريد توازنه واكتسح مضيفه فالنسيا 4-1 السبت في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعد خروجه المبكر من كأس ملك إسبانيا على يد ليغانيس يوم الأربعاء الماضي نجح الريال في الحفاظ على موقعه في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني عبر الفوز العريض على ملعب فالنسيا.

ويدين الريال بالفضل في هذا الفوز لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل الهدفين الأول والثاني من ضربتي جزاء في الدقيقتين 16 و38.

وتكفل البرازيلي مارسيلو بتسجيل الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 83 وتبعه الألماني توني كروس بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 89 وأحرز سانتي مينا الهدف الوحيد لبلنسية في الدقيقة 58.

الفوز رفع رصيد الريال إلى 38 نقطة في المركز الرابع بفارق 16 نقطة خلف برشلونة المتصدر والذي يلتقي غدا الأحد مع ضيفه الافيس.

وتجمد رصيد فالنسيا عند 40 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف أتلتيكو مدريد الوصيف والذي يلتقي غدا الأحد مع لاس بالماس.

وفي وقت سابق اليوم تعادل ديبورتيفو لاكورونا مع ضيفه ليفانتي 2-2.