ليستر يتأهل إلى ثمن نهائي "الكأس"

المصدر: لندن - د ب أ

صعد ليستر سيتي إلى دور الستة عشر لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه الكاسح 5-1 على مضيفه بيتربوره يونايتد 5-1 في دور الـ32 للمسابقة الأحد.

وتقدم ليستر بهدف مبكر حمل توقيع فوسيني دياباتي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف النيجيري كليتشي إيهيناتشو الهدفين الثاني والثالث لليستر في الدقيقتين 12 و29.

وقلص أصحاب الأرض الفارق بعدما أحرز أندرو هيوز هدفا لمصلحة بيتربوره في الدقيقة 58، فيما عاد دياباتي لهز الشباك مرة أخرى، محرزا الهدف الرابع لليستر وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 87.

واختتم أونياني نديدي مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس لليستر في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.