ماريو يرتدي قميص وست هام على سبيل الإعارة

أعلن انتر ميلان رابع الدوري الإيطالي لكرة القدم إعارة لاعبه البرتغالي غواو ماريو إلى وست هام يونايتد الانكليزي حتى نهاية الموسم.

ولم يكشف الناديان قيمة الصفقة، الا ان الصحف الايطالية أشارت الى انها قد تصل الى 1,1 مليون يورو، مع خيار شراء في نهاية فترة الإعارة بقيمة 30 مليون يورو.

وكان لاعب خط الوسط انضم الى انتر مقابل 40 مليون يورو مباشرة بعد تتويجه مع منتخب بلاده بلقب كأس أوروبا صيف 2016 للمرة الاولى في تاريخه. الا ان اللاعب فشل في فرض نفسه في تشكيلة الفريق الايطالي، ولم يشارك اساسيا هذا الموسم.

وستمنحه المشاركة مع وست هام فرصة المنافسة على مركز في تشكيلة البرتغال في مونديال روسيا 2018 الذي ينطلق في يونيو المقبل.

وكان انتر عزز في الايام القليلة الماضية صفوفه باستعارة لاعب خط الوسط البرازيلي رافينيا من برشلونة الاسباني، لكنه تخلى عن مواطن الاخير المهاجم غابريال سانتوس "غابيغول" الذي عاد الى صفوف فريقه السابق سانتوس على سبيل الاعارة.

ولم يفز فريق المدرب لوتشانو سباليتي منذ الثالث من ديسمبر، وحصد أربع نقاط فقط في آخر ست مباريات في الدوري الايطالي. ويلتقي انتر مع ضيفه سبال الاحد في المرحلة 22.