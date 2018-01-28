دورتموند يؤكد بقاء الغابوني أوباميانغ

أكد المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند لكرة القدم ميكايل تسورك السبت، أن هدافه المهاجم الغابوني بيار-ايميريك أوباميانغ "باق حتى الصيف ما لم تلب شروطنا".

وقال تسورك بعد تعادل فريقه مع ضيفه فرايبورغ 2-2 في المرحلة العشرين، عن أوباميانغ المرشح للانتقال إلى أرسنال الانجليزي "إما أن تلبى شروطنا، وإما أن يبقى حتى الصيف".

وأضاف "نعرف رغبة أوباميانغ بالانتقال. يجب ألا ننسى أنه في دورتموند منذ خمس سنوات، وقد عبرنا عن استعدادنا لتحقيق انتقاله إذا تمت تلبية شروطنا بالكامل".

وتابع اللاعب الدولي السابق "أرسنال قام بمحاولات عدة ورفضنا جميع عروضه. إما أن تلبى شروطنا، وإما أن يبقى حتى الصيف. وقد أبلغنا الجميع بذلك، والكل وافق".

وخاض أوباميانغ مباراته الأولى في 2018، وغاب عن اللقاءين الأولين ضد فولفسبورغ (صفر-صفر) وهرتا برلين (1-1)، وهو يحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 13 هدفا بفارق خمسة أهداف عن المتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ.

وكان أوباميانغ هدفا للافتة ارتفعت في المنصة الجنوبية الأسطورية (25 ألف متفرج) كتب عليها "لا يوجد لاعب أكبر من نادينا".