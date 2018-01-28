كأس إنجلترا: تشيلسي يصعد إلى دور الـ16

المصدر: لندن - د ب أ

تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي إلى دور الستة عشر بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إثر تغلبه على نيوكاسل 3 - صفر يوم الأحد ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

وسجل أهداف تشيلسي ميتشي باتشواي، هدفين، في الدقيقتين 31 و44 وماركوس ألونسو في الدقيقة 72.

ويذكر أن تشيلسي حقق اللقب سبع مرات سابقة كان آخرها في موسم 2011 - 2012، فيما حقق نيوكاسل اللقب ست مرات سابقة كان آخرها في 1955.

ويستعد تشيلسي لمواجهة ضيفه بورنموث يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما يلتقي نيوكاسل مع بيرنلي في نفس اليوم ونفس الجولة.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، فيما يحتل نيوكاسل المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة.