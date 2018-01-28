ليفركوزن يخطف وصافة الدوري الألماني

قفز باير ليفركوزن إلى المركز الثاني في الدوري الألماني لكرة القدم، بوندسليغا، بعدما تغلب على ضيفه ماينز 2 - صفر يوم الأحد ضمن منافسات المرحلة العشرين من المسابقة، التي شهدت أيضا فوز فولفسبورغ على مضيفه هانوفر 1 - صفر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم حسم ليفركوزن المباراة بهدفين في الشوط الثاني سجلهما الجامايكي ليون بايلي وويندل بورجيس في الدقيقتين 48 و68، وجاء هدف بورجيس من ضربة جزاء، ورفع بايلي رصيده من الأهداف في الدوري هذا الموسم إلى ثمانية.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 34 نقطة ليقفز من المركز السادس إلى المركز الثاني متفوقا بفارق الأهداف أمام شالكة، ومتأخرا عن المتصدر بايرن ميونيخ بفارق 16 نقطة.

ولا يزال الصراع محتدما على إحراز المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل حيث أن ثلاث نقاط فقط تفصل بين المركزين الثاني والسابع بجدول الدوري، بعد مرور 20 مرحلة من إجمالي 34 مرحلة بالبوندسليغا.

وجاء فوز ليفركوزن في مباراة اليوم استمرارا لانطلاقة الفريق وتقدمه بجدول الدوري، ويدين في ذلك بفضل كبير للاعبه المتألق بايلي والانسجام الكبير الذي يعيشه إلى جانب لوكاس ألاريو وكيفن فولاند وجوليان براندت.

وكاد المهاجم الأرجنتيني ألاريو أن يتقدم لليفركوزن من أخطر فرص الشوط الأول لكن كرته مرت فوق العارضة، وتأثر إيقاع لعب ليفركوزن خلال الشوط الأول بغياب لاعب خط الوسط جوليان باومغارتلينغر، بسب الإصابة.

ولكن هايكو هرليش سمح لبايلي وبراندت بمزيد من الحرية في الحركة وتبادل المراكز مع بداية الشوط الثاني وهو ما صب لمصلحة الفريق بشكل ملموس.

واستغل بايلي دعم ألاريو، وافتتح التسجيل لليفركوزن بتسديدة قوية بقدمه اليسرى من مسافة 20 مترا، وجاء الهدف استمرارا لتألق بايلي، 20 عاما، الذي كان مغمورا بشكل كبير لدى انضمامه إلى الفريق قادما من جينك البلجيكي في العام الماضي.

وقال براندت في تصريحات لشبكة "سكاي" عقب المباراة "لقد كانت، تغيير المراكز، فكرة ليون. ليون أراد التحول إلى الجانب الأيمن. وقد أثبت صحة نظريته.. في الوقت الحالي نستمتع حقا بموسم رائع."

وحقق ليفركوزن رقما قياسيا بالتسجيل في 25 مباراة متتالية بالبوندسليغا، وأثبت ويندل بورجيس أحقية ليفركوزن في الفوز بإضافة الهدف الثاني من ضربة جزاء احتسبت إثر مخالفة من جيوليو دوناتي اللاعب السابق لليفركوزن والحالي لماينز.

وحسم فولفسبورغ مباراته أمام مضيفه هانوفر بهدف وحيد سجله يونيس مالي في الدقيقة 72 .

ورفع فولفسبورغ رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر بينما تجمد رصيد هانوفر عند 27 نقطة في المركز العاشر.