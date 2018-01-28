نابولي يعزز صدارته بثلاثية في شباك بولونيا

استعاد فريق نابولي صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي فقدها أمس السبت، بعدما تغلب على بولونيا 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل كروتوني مع كالياري 1 - 1، وفوز هيلاس فيرونا على فيورنتينا 4 - 1 وأودينيزي على جنوى 1 - صفر وتورينو على بينفينتو 3 - صفر.

وكان نابولي فقد صدارة الترتيب أمس، بعد فوز يوفنتوس على كييفو فيرونا 2 - صفر، لكنه تمكن من استعادتها بعد أن حول تأخره بهدف أمام ضيفه بولونيا إلى فوز 3 - 1.

وتقدم بولونيا بهدف سجله رودريغو بالاسيو في الدقيقة الأولى من المباراة وتعادل نابولي بهدف سجله إبراهيما مباي، لاعب بولونيا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الخامسة قبل أن يسجل دريس ميرتينز هدفين متتاليين الأول في الدقيقة 37 من ركلة جزاء والثاني في الدقيقة 59.

ورفع نابولي رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة أمام يوفنتوس الذي تراجع للمركز الثاني، وتوقف رصيد بولونيا عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثالثة، تعادل كروتوني مع كالياري 1 - 1.

وتقدم كروتوني بهدف سجله مارسيلو تروتا في الدقيقة 29 من ركلة جزاء، وتعادل كالياري بهدف سجله لوكا تشيغاريني في الدقيقة 52.

وأنهى كالياري المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد فابيو بيساكاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع كروتوني رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع عشر كما رفع كالياري رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس عشر بفارق الأهداف خلف جنوى.

وفي المباراة الرابعة، اكتسح هيلاس فيرونا مضيفه فيورنتينا 4 - 1.

وسجل أهداف هيلاس فيرونا جاجوك فوكوفيتش في الدقيقة 11 ومويس كين، هدفين، في الدقيقتين 20 و46 وأليكس فيراري في الدقيقة 55، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لفيورنتينا جيل دياز في الدقيقة 53.

ورفع هيلاس فيرونا رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، وتوقف رصيد فيورنتينا عند 28 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الخامسة، انتزع أودينيزي فوزا صعبا من مضيفه جنوه 1 - صفر.

ويدين أودينيزي بالفضل في هذا الفوز للاعبه فالون بيهرامي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61، وشهدت المباراة طرد سامير كايتانو دي سوزا لاعب أودينيزي في الدقيقة 65.

ورفع أودينيزي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد جنوه عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة السادسة، اكتسح تورينو ضيفه بينفينتو 3 - صفر.

وسجل أهداف تورينو ياغو فالكي في الدقيقة الثالثة ومباي نيانغ في الدقيقة 40 وجويل أوبي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع تورينو رصيده إلى 32 نقطة في المركز التاسع بفارق الأهداف خلف أودينيزي وتوقف رصيد بينفينتو عند سبع نقاط في المركز العشرين الأخير.