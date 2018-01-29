ألفيس: نيمار رحل عن برشلونة بسبب ميسي

يقول داني الفيس مدافع باريس سان جيرمان، إن زميله في النادي الفرنسي والمنتخب البرازيلي نيمار ترك ناديه السابق برشلونة للخروج من ظل الأرجنتيني ليونيل ميسي وتعزيز فرصة البرازيل في الفوز بلقب كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا الصيف المقبل.



وأصبح نيمار صاحب أكبر صفقة انتقال على مستوى العالم في أغسطس الماضي عندما انضم لمتصدر الدوري الفرنسي مقابل 222 مليون يورو (276 مليون دولار) قادما من برشلونة.



وفي السباق على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2017 احتل نيمار (25 عاما) المركز الثالث بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد وميسي.



ونقل موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن الفيس قوله: "أعتقد أنه (نيمار) يتساوى مع ميسي كأفضل لاعب تأثيرا على مستوى العالم. لكنه كان مضطرا للابتعاد عن ظل (ميسي) قليلا".



وأضاف الفيس: "كان الانتقال مهما بالنسبة لتطور نيمار وكذلك تطور المنتخب البرازيلي أيضا".



وينفرد سان جيرمان بكل جدارة بصدارة الدوري الفرسي متفوقا بفارق 11 نقطة على أقرب ملاحقيه بينما أحرز نيمار 17 هدفا وأسهم في صنع 11 هدفا.



لكن الفيس يؤكد أن الهدف الرئيسي لنيمار في موسمه الأول مع سان جيرمان هو قيادة الفريق إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.



وأردف الفيس "هذا هو هدفنا الأساسي. وهذا ما كان يفكر فيه نيمار عندما ترك برشلونة وهو ما كنت أفكر أنا فيه عندما غادرت يوفنتوس. هذا هو دافعنا.



"والانتصار أو الفشل سيعتمد على أدائنا كفريق".



وسيلتقي باريس سان جيرمان مع ريال مدريد حامل اللقب في ذهاب دور 16 لدوري أبطال أوروبا في 14 فبرير المقبل.