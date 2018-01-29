إيقاف ماسواكو 6 مباريات بسبب "البصق" على منافسه

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقوبة الإيقاف 6 مباريات على آرثر ماسواكو مدافع فريق ويست هام، إثر قيامه بالبصق على لاعب منافس خلال مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان ماسواكو قد حصل على البطاقة الحمراء مباشرة وطرد من مباراة الفريق أمام ويغان يوم السبت بسبب قيامه بالبصق على نيك باول في الدقيقة 49 من المباراة التي انتهت بفوز ويغان 2 - صفر في دور الـ32 ببطولة الكأس.

وقدم ماسواكو اعتذاره أمس الأحد مؤكدا "لقد كان ذلك من العصبية اللحظية ولا يعبر عن شخصيتي. أعرف أن الأمر غير مقبول تماما، ولكنني سأتعلم من أول بطاقة حمراء في مسيرتي".

وكان ديفيد مويس المدير الفني لويست هام قد أبدى غضبه ووصف الأمر بأنه غير مقبول، مشيرا إلى أن اللاعب الفرنسي قد يواجه إجراءات تأديبية أخرى من جانب النادي.

وسيغيب ماسواكو بذلك عن مباريات فريقه أمام كريستال بالاس وبرايتون وواتفورد وليفربول وسوانزي سيتي وبيرنلي، وذلك في الوقت الذي يتفوق فيه ويستهام بفارق أربع نقاط فقط على مراكز الهبوط بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز.