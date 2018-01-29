الفرنسي لابورتي يعلن رحيله عن بيلباو

أعلن المدافع الدولي الفرنسي إيميريك لابورتي يوم الاثنين ترك ناديه أتلتيك بيلباو الإسباني، في خطوة يرجح أن يليها انضمامه إلى مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما تم دفع قيمة بنده الجزائي البالغة 65 مليون يورو.

ونشر الفريق الإسباني عبر حسابه على "تويتر"، رسالة وداعية من لابورتي "23 عاما" جاء فيها "أريد أن أشكركم جميعا على كل ما قدمتوه إلي. وصلت إلى هنا كمراهق وكبرت كشخص وكلاعب كرة قدم".

أضاف "أودعكم، لأبدأ، تحديا جديدا في مسيرتي الاحترافية (...) هنا، أترك ناديا فريدا من نوعه، مختلفا ولن أنساه أبدا".

وأشارت التقارير الصحافية إلى أن سيتي الذي يشرف عليه المدرب الإسباني بيب غوارديولا، هو الذي دفع قيمة البند الجزائي للابورتي.

ونشرت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن "قلب الدفاع الفرنسي توصل إلى اتفاق مبدئي مع مانشستر سيتي الذي سيدفع البند الجزائي وقيمته 65 مليون يورو"، بينما أشارت تقارير أخرى إلى أن النادي الإنجليزي المملوك من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، سيدفع أيضا خمسة ملايين يورو إضافية لكون اللاعب نشأ في الفئات العمرية لبيلباو.

وفي حال تأكيد النادي الإنجليزي ذلك رسميا، سيصبح لابورتي ثاني أغلى مدافع في العالم بعد الهولندي فيرجيل فان دايك المنتقل من ساوثهامبتون إلى ليفربول أواخر ديسمبر الماضي مقابل 84 مليون يورو.

ودفع مانشستر سيتي مبالغ قياسية لتعزيز خط دفاعه، فضم المدافعين كايل ووكر من توتنهام مقابل 57 مليون يورو والفرنسي بنجامين مندي من موناكو مقابل 58 مليون يورو، بعدما سبق أن دفع مبالغ طائلة في المواسم السابقة للتعاقد مع الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي والفرنسي إلياكيم مانغالا.

وتدرج لابورتي تدرج في الفئات العمرية للمنتخب الفرنسي وكان قائدا لمنتخب الشباب، علما أنه جدد عقده مع بيلباو عام 2016 لأربعة سنوات.