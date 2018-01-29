بعد إصابة ساني.. غوارديولا يطالب بحماية لاعبيه

طالب بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الحكام بحماية أكبر للاعبيه بعد إصابة الجناح ليروي ساني في الفوز على كارديف سيتي المنتمي للدرجة الثانية في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الأحد.

وربما يغيب لاعب منتخب ألمانيا لعدة أسابيع عقب خروجه بعد نهاية الشوط الأول بعد تدخل من جو بينيت في الانتصار 2-صفر في الدور الرابع.

وحصل بينيت لاعب وسط كارديف على إنذار فقط رغم أن الإعادة التلفزيونية أوضحت أنه كان ربما يستحق الطرد. وطُرد بينيت في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تدخل آخر ضد الشاب براهيم دياز.

ووضح غضب غوارديولا من تدخلات لاعبي كارديف وتحدث مع الحكم لي ميسون بعد المباراة.

وتحدث غوارديولا عن ساني في المؤتمر الصحافي بعد المباراة قائلا: "سيغيب على الأقل لأسبوعين أو ثلاثة أو شهر. سنعرف غدا فترة غيابه".

ويريد غوارديولا من الحكام حماية أكبر للاعبيه، الذين وصفهم بالفنانين، ضد المخالفات المتكررة.

وأضاف المدرب الإسباني "قلت مرارا كل ما يجب على الحكام فعله هو حماية اللاعبين. لا أتحدث عن لاعبي سيتي فقط بل عن جميع اللاعبين".

وتابع: "لمصلحة كرة القدم بشكل عام واللاعبين بشكل خاص حيث اعتبرهم بمثابة فنانين ونحن بحاجة لحمايتهم".

ولم يدافع نيل وارنوك مدرب كارديف عن بينيت الذي سيغيب عن مواجهة ليدز يونايتد منافس فريقه على الصعود للدوري يوم السبت.

وقال وارنوك: "لم يكن تدخلا محترفا من جو ثم ارتكب خطأ آخر في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع. ربما لا يريد الذهاب إلى ليدز يوم السبت. سيتدرب صباحا وعصرا ومساء يمكنني تأكيد ذلك".

لكن بينيت كتب خطاب اعتذار بعد ذلك في حسابه على تويتر وقال: "أريد أن أعتذر إلى ليروي ساني بسبب خطئي ضده. حاولت إيقاف الهجمة المرتدة وأخطأت تماما في توقيت التدخل".

وأضاف: "لم أكن أقصد أبدا أن أتدخل ضده بهذه الطريقة. أتمنى ألا تكون الإصابة خطيرة وأن يتعافى في أسرع وقت ممكن".

لكن وارنوك دافع عن طريقة كارديف في المباراة وأشار إلى أن غوارديولا يجب أن يعلم ما ينتظره.

وقال: "إنه في انجلترا. المنافس (سيتي) فعل أمورا مماثلة أيضا".