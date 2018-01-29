دي خيا عن شائعات ريال مدريد: أنا سعيد في مانشستر

كشفت تقارير صحفية في إسبانيا يوم الإثنين أن تجديد الحارس كيبا ريبويلتا الإسباني تعاقده مع نادي أتليتيك بيلباو أعاد مواطنه دافيد دي خيا إلى قائمة المرشحين للانضمام لصفوف ريال مدريد خلال الفترة القادمة، ولكن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي لا يفكر في الانتقال لصوف النادي الملكي.

وكان دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لريال مدريد في موسم 2015 عندما فشل انتقاله في اللحظات الأخيرة على إثر تأخر وصول الوثائق المطلوبة لإتمام الصفقة بسبب عطل في جهاز "الفاكس" الخاص بالاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأشارت صحيفة "أ س" الإسبانية إلى أن دي خيا يلعب مع مانشستر يونايتد منذ سبعة أعوام ونصف العام وأنه صرح في أكثر من مناسبة خلال تلك الفترة أنه سعيد للغاية باللعب في مسابقة الدوري الإنجليزي ولا يرغب في الرحيل عنه.

ونقلت الصحيفة الإسبانية تصريحات لدي خيا مؤخرا أشار خلالها عن عدم تفكيره في الرحيل من صفوف مانشستر يونايتد، حيث قال: "أنا سعيد للغاية بكل الوقت الذي قضيته هنا، لقد حدث الكثير من الأشياء وكان الكثير منها جيد، شيء أو شيئان لم يكونا على النحو المطلوب، ولكنني أشعر بالسعادة البالغة، جئت إلى هنا وأنا طفل والآن أصبحت رجلا داخل وخارج الملعب، أنظر إلى الوراء وأجدها سبع سنوات رائعة".