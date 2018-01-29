علي جبر ينتقل إلى ويست بروميتش على سبيل الإعارة

أعلن ويست بروميتش ألبيون المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الإثنين تعاقده مع علي جبر مدافع الزمالك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجود بند يسمح بانتقاله بشكل نهائي ليرافق أحمد حجازي زميله في قلب دفاع منتخب مصر.

وأوضح ويست بروميتش عبر موقعه على الإنترنت أن الاتفاق مشابه لصفقة انتقال حجازي من الأهلي في العام الماضي حيث جاء معارا قبل أن يفعل النادي بند الشراء بعد تألقه مع الفريق هذا الموسم.

وأشار ويست بروميتش إلى أن جبر وحجازي من المتوقع أن يلعبا سويا في تشكيلة مصر بنهائيات كأس العالم في روسيا والتي تنطلق في يونيو المقبل.

وقال جبر، 29 عاما، الذي خاض 18 مباراة دولية وساهم في وصول مصر لنهائي كأس الأمم الافريقية 2017 والوصول لكأس العالم بعد غياب 18 عاما "أنا هنا لمساعدة الفريق والسعادة لا تسعني وأتطلع للعب، ولا أطيق الانتظار حتى أبدأ مشواري في أفضل بطولة دوري في العالم".

وتابع "تحدثت مع حجازي قبل الانتقال فنحن على تواصل دائم ونعرف بعضنا البعض منذ فترة طويلة وأشعر بالارتياح عندما ألعب بجواره ونحظى بالخبرة من خلال اللعب سويا مع منتخب مصر".

وقال نيك هاموند المستشار الفني لوست بروميتش "تابعنا مستوى جبر في كأس الأمم الافريقية عندما كان يلعب إلى جوار أحمد حجازي، وراقبنا تطوره ووجدنا أنها فرصة جيدة للتعاقد معه في فترة الانتقالات الحالية".

وأضاف "يبدو مشابها لحجازي فهو صفقة جيدة للنادي. إنه قوي البنية ويجيد ألعاب الهواء وسريع وهذه فرصة رائعة بالنسبة له ونحن سعداء بضمه إلى صفوفنا".