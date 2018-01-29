الاتحاد الإيطالي يفشل في انتخاب رئيس جديد

أخفق الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في انتخاب رئيس جديد يوم الاثنين لخلافة كارلو تافيكيو الذي استقال في نوفمبر بعد فشل المنتخب الوطني في التأهل لكأس العالم المقررة صيف العام الجاري في روسيا.

وبعد 4 جولات تصويت واجتماع للجمعية العمومية استغرق 7 ساعات لم يحصل أي من المرشحين الثلاثة على نسبة 50 في المئة زائد واحد من الأصوات الصحيحة المطلوبة للفوز.

وقال الاتحاد الإيطالي في حسابه على تويتر "لم يحصل أي مرشح على النسبة المطلوبة". وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن اللجنة الأولمبية الإيطالية ستعين مفوضا عنها لإدارة شؤون الاتحاد.

وهذه أحدث انتكاسة لكرة القدم الإيطالية. ففضلا عن الإخفاق في التأهل لكأس العالم تراجع الدوري الإيطالي أمام مسابقات منافسة تشهد تطورا ونموا كبيرا مثل الدوري الإنجليزي والإسباني.

والمرشحون الثلاثة هم داميانو توماسي رئيس رابطة اللاعبين في إيطاليا وغابرييلي غرافينا رئيس رابطة أندية الدرجة الثالثة وكوزيمو سيبيليا رئيس رابطة أندية الهواة.

وحقوق التصويت موزعة بين ممثلين عن روابط أندية الدرجة الأولى والثانية والثالثة والهواة ورابطة اللاعبين ورابطة المدربين ورابطة الحكام.