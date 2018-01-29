كولمان يعود إلى إيفرتون بعد عام من الغياب

قال سام ألاردايس مدرب إيفرتون يوم الاثنين إن المدافع شيموس كولمان سيعود إلى التشكيلة أمام ليستر سيتي يوم الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تعافيه من كسر في الساق.

ولعب كولمان 58 دقيقة مع فريق تحت 23 عاما الأسبوع الماضي في اول مباراة يخوضها منذ تعرضه لإصابة بكسر مضاعف في الساق أثناء مشاركته مع منتخب أيرلندا في مارس العام الماضي.

وقال ألاردايس في مؤتمر صحفي "سيكون شيموس في التشكيلة لمباراة الأربعاء ويبدو أنه من الآن فصاعدا يمكنه المشاركة حتى نهاية الموسم، إنه لاعب مهم جدا. يحتاج إلى وقت بعدما أبعدته اصابة خطيرة في الساق لفترة طويلة، لقد مر وقت طويل ولذلك لا نتوقع أن يستعيد أفضل مستوياته سريعا. لكن عودته أمر مهم جدا نظرا لتأثيره ليس فقط في الملعب ولكن خارجه".

وقال ألاردايس إن الظهير الأيسر لوك غاربوت سيعود أيضا إلى التشكيلة بعد أن أسقطه المدرب السابق رونالد كومان من حساباته.

ولا يزال ليتون بينز يعاني من إصابة في ربلة الساق ويحرص ألاردايس على منح اللاعب البالغ من العمر 24 عاما فرصة للعب مع الفريق الأول.

وأضاف المدرب "وضعنا غاربوت في التشكيلة. غاب منذ بداية الموسم ولذلك وضعناه في التشكيلة لتقييمه ومعرفة مدى إمكانية الاستفادة به مستقبلا".

ولم يحقق إيفرتون، تاسع الترتيب، أي انتصار في آخر ست مباريات.