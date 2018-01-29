مدرب البرازيل: نريد التخلص من "شبح" مونديال 2014

يرى أدينور ليوناردو باتشي "تيتي"، المدير الفني للمنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، أن مباراة فريقه الودية أمام نظيره الألماني والمقرر إقامتها في مارس المقبل ستكون مفيدة في التخلص من "شبح" الهزيمة التاريخية للبرازيل في مونديال 2014 في إطار استعداداتها لخوض منافسات مونديال 2018 بروسيا.

وقال تيتي في مقابلة نشرها يوم الإثنين موقع "غلوبو سبورت" البرازيلي على الإنترنت: "البرازيل فريق يبحث عن إثبات ذاته، لا يزال يحتاج إلى التطور من الناحية الذهنية، ومنافسونا في مارس سيمنحوننا هذا وخاصة ألمانيا".

وأضاف: "سنواجه أشباحنا"، في إشارة إلى الصدمة الرياضية الأكبر في تاريخ البرازيل بسقوطها أمام ألمانيا بنتيجة مذلة، 7 - 1، في نصف نهائي مونديال 2014، نحن في طريقنا إلى فصل جديد سيساعدنا على الاستعداد بشكل جيد".

وتلتقي ألمانيا مع البرازيل في 27 مارس المقبل ببرلين، في إطار استعداد المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2018.

وستكون هذه المباراة هي المواجهة الأولى بين الفريقين عقب مباراتهما التاريخية في مونديال 2014 والتي انتهت بفوز ألمانيا 7 - 1 ليتجرع المنتخب البرازيلي أكبر هزيمة مذلة في تاريخه.

ونجح المنتخب البرازيلي في استعادة عافيته منذ ذلك الحين وأصبح أحد أكبر المرشحين للفوز بالمونديال الروسي بعد أن حقق نتائج مذهلة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم وذلك منذ قدوم تيتي إلى مقعد المدير الفني.