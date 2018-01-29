مورينيو: لن أقف في طريق إبراهيموفيتش

قال البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد يوم الإثنين إن النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لن يقف في طريق زلاتان إبراهيموفيتش إذا ما أراد المهاجم السويدي الرحيل.

لكن إبراهيموفيتش، الذي ربطته تقارير باحتمال الانتقال إلى لوس أنجيليس غالاكسي الأمريكي، لم يناقش هذا الأمر مع مدربه.

وأبلغ مورينيو الصحفيين "إذا كانت هذه التقارير صحيحة وأراد زلاتان الانتقال إلى ناد آخر في المستقبل في بلد آخر فإنني سأساعده وسأوفر له الأجواء لتحقيق رغبته".

وشارك إبراهيموفيتش، 36 عاما، الذي انضم إلى يونايتد في 2016 وسينتهي تعاقده صيف العام الجاري، بشكل محدود مع الفريق هذا الموسم بعدما تعرض لإصابة في أربطة الركبة العام الماضي.