عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

مورينيو: لن أقف في طريق إبراهيموفيتش

المصدر: لندن - رويترز
تعاقد يونايتد مع اللاعب السويدي لموسم إضافي مطلع الموسم الحالي
رابط مختصر

قال البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد يوم الإثنين إن النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لن يقف في طريق زلاتان إبراهيموفيتش إذا ما أراد المهاجم السويدي الرحيل.

لكن إبراهيموفيتش، الذي ربطته تقارير باحتمال الانتقال إلى لوس أنجيليس غالاكسي الأمريكي، لم يناقش هذا الأمر مع مدربه.

وأبلغ مورينيو الصحفيين "إذا كانت هذه التقارير صحيحة وأراد زلاتان الانتقال إلى ناد آخر في المستقبل في بلد آخر فإنني سأساعده وسأوفر له الأجواء لتحقيق رغبته".

وشارك إبراهيموفيتش، 36 عاما، الذي انضم إلى يونايتد في 2016 وسينتهي تعاقده صيف العام الجاري، بشكل محدود مع الفريق هذا الموسم بعدما تعرض لإصابة في أربطة الركبة العام الماضي.

كلمات دالّة

#إبراهيموفيتش, #مورينيو, #مانشستر يونايتد

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر