ميسي يقود برشلونة للفوز على ألافيس

أهدى الأرجنتيني، ليونيل ميسي، برشلونة ثلاث نقاط مهمة بعدما قاد فريقه لتحويل تأخره بهدف أمام ضيفه ألافيس إلى فوز 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما الأحد ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم ألافيس بهدف سجله جون جيديتي في الدقيقة 23 ،وتعادل لويس سواريز لبرشلونة في الدقيقة 72 ثم سجل ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 84.

ورفع برشلونة رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، وبفارق 19 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي يحتل المركز الرابع.

في المقابل توقف رصيد ألافيس عند 19 نقطة في المركز السابع عشر بفارق الأهداف خلف ليفانتي.

وحافظ برشلونة على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم محققا انتصاره السابع على التوالي والثامن عشر في الدوري بشكل عام مقابل التعادل في ثلاث مباريات، فيما تعد هذه الخسارة هي الرابعة عشرة لألافيس مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في مباراة.

ويستعد برشلونة لمواجهة فالنسيا يوم الخميس المقبل في الدور قبل النهائي ببطولة كأس ملك إسبانيا، ثم يلتقي بعدها مع إسبانيول يوم 4 فبراير المقبل في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

فيما يستعد ألافيس لمواجهة سيلتا فيغو، السبت المقبل، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.