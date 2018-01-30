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الإصابة تبعد كوادرادو عن يوفنتوس 4 أسابيع

المصدر: رويترز
اللاعب الكولومبي لم يلعب أي مباراة منذ ديسمبر الماضي
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أعلن يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم االثلاثاء، أن لاعبه خوان كوادرادو سيخضع لجراحة في الفخذ وسيغيب لحوالي أربعة أسابيع.

ولم يشارك اللاعب، الذي خاض 62 مباراة دولية مع منتخب كولومبيا، في أي مباراة منذ نهاية ديسمبر الماضي.

وشارك كوادرادو (29 عاما) في 16 مباراة مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي هذا الموسم وسجل ثلاثة أهداف.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة واحدة عن نابولي المتصدر.

وسيلعب يوفنتوس في ضيافة أتلانتا في ذهاب قبل نهائي كأس إيطاليا.

كلمات دالّة

#يوفنتوس, #كوادرادو, #الدوري الإيطالي

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