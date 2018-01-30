عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

بالصور.. السعوديون يستهلون تدريباتهم في إسبانيا

المصدر: العربية.نت
سالم الدوسري خلال تدريبات الثلاثاء
رابط مختصر

بدأ أغلب اللاعبين السعوديين المحترفين في إسبانيا تدريباتهم يوم الثلاثاء، ونشرت أنديتهم الإسبانية بعض المقاطع المرئية والصور لخوضهم التدريبات في يومهم الأول.

المولد بقميص ليفانتي للتمارين يوم الثلاثاء المولد بقميص ليفانتي للتمارين يوم الثلاثاء

ونشر نادي ليفانتي عدة مقاطع وصور لفهد المولد فور وصوله إلى مقر النادي، وكيف تم الترحيب به على طريقة النادي الخاصة.

جابر عيسى خلال التمارين مع الفريق الثاني لفياريال جابر عيسى خلال التمارين مع الفريق الثاني لفياريال

وانخرط سالم الدوسري وجابر عيسى في تدريبات فياريال وفياريال "ب"، وكتب النادي عبر تغريدات له على موقع "تويتر": خافي فويغو، "صفقة جديدة"، سالم وجابر خلال التدريبات، مرحبا بكم".

نوح الموسى قبل مواجهة ليونيسا نوح الموسى قبل مواجهة ليونيسا

وشارك نوح الموسى في تدريبات ريال بلد الوليد يوم الثلاثاء، وأعلنها النادي عبر تغريدة ترحيبية "مرحبا بك نوح الموسى في الحصة التدريبية الأولى"، وفي تغريدة أخرى "الفريق يتأهب لمباراته القادمة أمام ليونيسا بحضور التعاقد الجديد نوح الموسى"، فيما رحب فايكانو بالصليهم عبر إعلانه بشكل رسمي وهو مرتدٍ قميص الفريق الأول.

كلمات دالّة

#فياريال, #ليفانتي, #فهد المولد, #نوح الموسى, #سالم الدوسري, #جابر عيسى

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر