بالصور.. السعوديون يستهلون تدريباتهم في إسبانيا

بدأ أغلب اللاعبين السعوديين المحترفين في إسبانيا تدريباتهم يوم الثلاثاء، ونشرت أنديتهم الإسبانية بعض المقاطع المرئية والصور لخوضهم التدريبات في يومهم الأول.

ونشر نادي ليفانتي عدة مقاطع وصور لفهد المولد فور وصوله إلى مقر النادي، وكيف تم الترحيب به على طريقة النادي الخاصة.

وانخرط سالم الدوسري وجابر عيسى في تدريبات فياريال وفياريال "ب"، وكتب النادي عبر تغريدات له على موقع "تويتر": خافي فويغو، "صفقة جديدة"، سالم وجابر خلال التدريبات، مرحبا بكم".

وشارك نوح الموسى في تدريبات ريال بلد الوليد يوم الثلاثاء، وأعلنها النادي عبر تغريدة ترحيبية "مرحبا بك نوح الموسى في الحصة التدريبية الأولى"، وفي تغريدة أخرى "الفريق يتأهب لمباراته القادمة أمام ليونيسا بحضور التعاقد الجديد نوح الموسى"، فيما رحب فايكانو بالصليهم عبر إعلانه بشكل رسمي وهو مرتدٍ قميص الفريق الأول.