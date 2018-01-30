المكسيكي لايون يدعم صفوف إشبيلية

أعلن نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم أنه تعاقد مع المدافع المكسيكي ميغيل لايون، نجم بورتو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مع وجود اتفاق يتيح له شراؤه في نهاية المدة.

ووصل اللاعب المكسيكي "29 عاما" إلى مدينة إشبيلية الإسبانية يوم الاثنين ومن المقرر أن يجري الفحوصات الطبية في وقت لاحق يوم الثلاثاء قبل أن يوقع على عقود انضمامه.

وسيحظى لايون، الذي بدأ مسيرته بين صفوف نادي فيراكروز المكسيكي في 2009، بمدينة إشبيلية برفقة زميله بالمنتخب المكسيكي، أندريس غوادرادو، الذي يلعب لصالح نادي ريال بيتيس، الذي يتخذ نفس المدينة مقرا له.

وانضم لايون، اللاعب السابق لنادي أمريكا المكسيكي 2010 - 2014 وواتفورد الإنجليزي 2015 لبورتو في موسم 2015 - 2016، ولكنه في الموسم الأخير لم يشارك إلا في عدد قليل من المباريات، حيث يسعى من خلال إشبيلية إلى لعب مباريات أكثر استعدادا لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ويعد لايون أحد العناصر الأساسية في المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني خوان كارلوس أوسوريو.

ولعب لايون بقميص منتخب بلاده 60 مباراة، من بينها مباريات في بطولة كأس القارات 2017 ومونديال البرازيل 2014.

ولن يستطيع المدافع المكسيكي المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا مع إشبيلية بعد أن خاض منافسات دور المجموعات لهذه البطولة مع بورتو.

وسيكون لايون ثالث لاعب مكسيكي يلعب بين صفوف إشبيلية بعد كل من جيراردو تورادو 2002 - 2004 وغيدو بيتزارو، الذي انضم لإشبيلية في يوليو الماضي.