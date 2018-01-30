بيلباو يتعاقد مع مارتينيز بديلا للابورتي

المصدر: مدريد - د ب أ

أعلن نادي أتلتيك بيلباو الإسباني يوم الثلاثاء عن تعاقده مع المدافع إينيغو مارتينيز من صفوف ريال سوسيداد.

واستغل بيلباو الشرط الجزائي في عقد مارتينيز "26 عاما" مع سوسيداد والبالغ 32 مليون يورو، واستهدف النادي التعاقد مع مارتينيز ليحل محل المدافع إيميريك لابورتي الذي انتقل لمانشستر سيتي الإنجليزي في وقت سابق اليوم مقابل 70 مليون يورو.

وشارك مارتينيز في 205 مباراة مع سوسيداد منذ الظهور الأول له مع الفريق في 2011.

وفاز مارتينيز مع المنتخب الإسباني بلقب كأس أوروبا للشباب تحت 21 عاما في 2013 كما شارك في أربع مباريات مع المنتخب الأول.