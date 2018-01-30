فياريال يضم خافي فويغو

المصدر: مدريد - د ب أ

أعلن نادي فياريال الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء عن تعاقده مع لاعب الوسط المخضرم خافي فويغو من صفوف إسبانيول في صفقة تقدر قيمتها بنحو مليون يورو.

وشارك فويغو "34 عاما" في 17 مباراة مع إسبانيول هذا الموسم كما يمتلك 300 مشاركة في الإجمالي بالدوري الإسباني خلال مسيرته.

وذكرت إذاعة "كادينا كوبي" أن قيمة الصفقة مليون يورو، حيث يستهدف فياريال تعويض غياب قائده برونو سوريانو بسبب الإصابة.

وقضى فويغو ثلاث فترات احترافية مع فالنسيا قبل انتقاله لاسبانيول في 2015 كما سبق له اللعب في سبورتينغ خيخون وليفانتي وريكاريتيفو ورايو فايكانو.