هونيس: 10%.. فرصة الإبقاء على هاينكس

يرى أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم أن فريقه لديه فرصة 10 بالمئة لإقناع يوب هاينكس بالبقاء في منصب المدير الفني للفريق إلى ما بعد الموسم الحالي.

وقال هونيس يوم الثلاثاء أنه لازال لديه أمل في إمكانية أن يعدل هاينكس "72 عاما" عن رأيه بعد أن رفض مرارا الاستمرار في قيادة النادي البافاري إلى ما بعد الموسم الحالي.

وأوضح هونيس على هامش مؤتمر لإدارة الأعمال في المجال الرياضي في دوسلدورف "لم أستسلم بعد" مشيرا إلى أن فرصة بقاء هاينكس "10 بالمئة".

وعاد هاينكس لقيادة بايرن ميونخ في أكتوبر الماضي خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي لكنه لا يرغب في الاستمرار في منصبه بعد نهاية الموسم الحالي.

وكان هاينكس قاد بايرن للفوز بثلاثية تاريخية في 2013 تتمثل في الجمع بين لقب "بوندسليغا" وكأس ألمانيا بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا.

وأكد هونيس أن هاينكس الاختيار المثالي لما يتوقع أن يكون تغييرا جذريا في الفريق في نهاية الموسم.

وأشار إلى أن المدرب المخضرم لديه القدرة على الاستمرار "ليس عليه أن يركض لمسافة 500 مترا، لكن عليه أن يستخدم عقله فقط، وقد أثبت أن لديه عقلية سليمة تماما".

ورغم تصدر بايرن جدول ترتيب "بوندسليغا" بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه واقترابه من اللقب المحلي للموسم السادس على التوالي، أكد هونيس أن فريقه لن يبقى على القمة إلى الأبد، واصفا لايبزيغ وبوروسيا دورتموند بأنهما أكبر المنافسين لفريقه في المستقبل.

ولا يشعر هونيس بالقلق إزاء المسيرة الباهتة للأندية الألمانية على المستوى الأوروبي في الموسم الحالي.