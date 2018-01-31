تشيلسي يضم الفرنسي جيرو إلى صفوفه

عزز تشيلسي خطه الأمامي بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو من أرسنال منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعقد لمدة 18 شهرا يوم الأربعاء.

وقال جيرو "31 عاما" في بيان "تشيلسي أحد الأندية الكبيرة في الدوري الممتاز. فازوا تقريبا بأغلب الألقاب في السنوات الست أو السبع الماضية. إنه ناد كبير وأنا فخور بالتوقيع لتشيلسي وأتطلع للعب".

ووجد جيرو صعوبة في حجز مكان أساسي في تشكيلة أرسنال الأساسية هذا الموسم مع تفضيل المدرب أرسين فينغر الاعتماد على ألكسندر لاكازيت كمهاجم وحيد.

وشارك جيرو في 16 مباراة في الدوري هذا الموسم بينها 15 كبديل. وانضم إلى ارسنال قادما من مونبلييه الفرنسي عام 2012 وسجل عشرة أهداف أو أكثر في كل من المواسم الخمسة الماضية.