توتنهام يتم تعاقده مع لوكاس مورا

أعلن نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء تعاقده مع الجناح البرازيلي لوكاس مورا من باريس سان جيرمان الفرنسي في عقد يمتد حتى 2023، قبل ساعات من انتهاء فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح توتنهام في بيان على تويتر "نحن سعداء بإعلان توقيع لوكاس مورا من باريس سان جيرمان"، مضيفا "وقع لوكاس عقدا حتى 2023 وسيرتدي القميص رقم 27".

ولم يعلن توتنهام قيمة الصفقة، إلا أن وسائل إعلام إنجليزية أشارت إلى أنها تصل إلى 25 مليون جنيه استرليني.

وبقي مورا "25 عاما" الذي خاض 34 مباراة دولية مع منتخب بلاده خارج تشكيلة سان جيرمان معظم فترات الموسم بعد التعاقد مع مواطنه نيمار والفرنسي الشاب كيليان مبابي.

وسيكون توتنهام قادرا على إشراك لاعبه الجديد في دوري أبطال اوروبا لأنه لم يخض غمار البطولة مع سان جيرمان هذا الموسم.