دورتموند يضم باتشواي.. ومحمدي إلى فولفسبورغ

أعلن نادي فولفسبورغ الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء تعاقده مع المهاجم السويسري أدمير محمدي من باير ليفركوزن حتى عام 2022، كما أبرم بوروسيا دورتموند صفقة ضم ميشي باتشواي من تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة.

وأكد باير ليفركوزن إتمام الصفقة، لكن أيا من الناديين لم يعلن التفاصيل المالية للعقد، علما بأنه يتردد أن محمدي انتقل مقابل 8 ملايين يورو وقد تصل قيمة الصفقة إلى 10 ملايين يورو من خلال مدفوعات إضافية محتملة.

وقال أولاف ريبه مدير الكرة بنادي فولفسبورغ "أدمير يناسب متطلباتنا بشكل مثالي. يمكن استغلاله في مراكز مختلفة بخط الهجوم ، كما أنه على دراية بـ"بوندسليغا" الدوري الألماني وسيقدم لنا المساعدة بشكل فوري".

ويشكل محمدي"26 عاما" ثالث صفقة لفولسفورغ خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية التي تغلق في ألمانيا اليوم في الساعة 5 بتوقيت غرينيتش، حيث تعاقد النادي مع جوسيب بريكالو وريناتو شتيفن.

وخاض محمدي 122 مباراة بالدوري الألماني لفريقي ليفركوزن وفرايبورغ، سجل خلالها 22 هدفا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، أن بوروسيا دورتموند بصدد توقيع العقد لضم المهاجم باتشواي على سبيل الإعارة من تشيلسي.

وينتظر أن ينضم باتشواي "24 عاما" إلى صفوف دورتموند حتى نهاية الموسم الجاري، وينتظر فقط اجتياز اللاعب الفحوص الطبية بالنادي الألماني، ويرجح أنه سيعوض غياب بيير-إيمريك أوباميانغ الذي انتقل إلى أرسنال الإنجليزي.