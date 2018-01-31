رسمياً.. أوباميانغ يرتدي قميص أرسنال

أعلن ناديا أرسنال الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني انتقال الهداف الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ من الثاني إلى الأول الأربعاء، في صفقة أكد النادي أنها الأغلى في تاريخ تعاقداته، من دون أن يكشف قيمتها لكن وسائل الاعلام قدرتها بـ56 مليون جنيه استرليني (79,2 مليون دولار).

ونشر أرسنال صورة للغابوني بقميص "المدفعجية"، مرفقة بتعليق "أهلا وسهلا بك في أرسنال، بيار-ايميريك أوباميانغ"، مضيفا أن اللاعب البالغ 28 عاما انضم "الينا من بوروسيا دورتموند بعقد طويل الأمد في صفقة قياسية للنادي"، تتخطى ما دفعه النادي اللندني في اغسطس الماضي لضم الفرنسي ألكسندر لاكازيت من ليون مقابل 46,5 مليون استرليني.

كما أكد دورتموند عبر حسابه على توتير الانتقال، ونشر مقطعا مصورا لأبرز أهداف أوباميانغ في صفوفه (بلغت 141 هدفا في 213 مباراة في مختلف المسابقات)، مرفقا إياه بعبارة "شكرا أوبا!" بالفرنسية.

ويأتي الإعلان عن انجاز الصفقة بين دورتموند وأرسنال قبل ساعات معدودو على اقفال فترة الانتقالات الشتوية، الساعة 2300 ت غ في انجلترا و1700 ت غ في ألمانيا.

وأشار أرسنال في بيانه أن أوباميانغ هو "اللاعب الثاني الذي نتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية، ويعتبر من أفضل المهاجمين في العالم".

وسبق لأرسنال أن ضم الأرميني هنريك مخيتاريان من غريمه المحلي مانشستر يونايتد مقابل التخلي للأخير عن النجم التشيلي اليكسيس سانشيز.

وتابع النادي أن الغابوني المكنى "أوبا"، "سجل 98 هدفا في 144 مباراة خاضها في الدوري الألماني مع دورتموند وكان له دور في 172 هدفا من أصل المباريات الـ213 التي خاضها في جميع المسابقات مع فريقه السابق. وهذا يعني أن معدله كان هدفا أو تمريرة حاسمة في كل 96 دقيقة".

ولم يعلن أرسنال مباشرة الرقم الذي سيرتديه أوباميانغ.

من جهته، قال المدير الرياضي لدورتموند ميكايل تسورك في تصريحات نقلتها حسابات النادي على تويتر، إنه "بصرف النظر عن الأحداث السيئة التي شهدناها في الأسابيع القليلة الماضية، نود أن نذكر أنفسنا أن ما قدمه اوباميانغ لدورتموند لأكثر من أربعة أعوام كان قصة نجاح.

قام بعمل رائع لبوروسيا دورتموند خلال الفترة التي أمضاها معه!".

ولم تكن العلاقة بين الطرفين على أفضل ما يرام في المراحل الأخيرة. فهداف الدوري الالماني الموسم الماضي، تلقى أكثر من مرة عقوبات تأديبية من إدارة ناديه، آخرها إيقافه لمباراة واحدة في كانون الثاني/يناير بعد تغيبه عن اجتماع دعا اليه مدربه النمساوي بيتر شتويغر.

ومن المتوقع أن يفتح وصول أوباميانغ الى أرسنال الباب أمام رحيل المهاجم الفرنسي اوليفييه جيرو المرجح انتقاله إلى الجار تشيلسي، مقابل تخلي الأخير عن البلجيكي ميتشي باتشواي لصالح دورتموند.

ودافع الدولي الغابوني عن ألوان دورتموند منذ 2013 بعد قدومه من سانت اتيان الفرنسي، علما أنه بدأ مشواره الاحترافي في ايطاليا مع ميلان الذي وقع معه من 2008 حتى 2011، الا انه أمضى الفترة معارا في فرنسا الى ديجون وليل وموناكو وسانت اتيان الذي تعاقد معه نهائيا في 2011.

سجله متواضع من حيث الألقاب، ويقتصر على كأس الرابطة الفرنسية (2013) وكأس المانيا (2017) والكأس السوبر (2013 و2014).