بالخطأ.. رش ملعب ريفربليت بـ"المبيدات الحشرية"

كشفت وسائل الإعلام الأرجنتينية أن المسؤولين عن العناية بعشب أرضية ملعب نادي ريفر بليت الأرجنتيني "مونيومينتال" تسببوا في تدميره بعدما قاموا بالخطأ برش أرضية الملعب بالمبيدات الحشرية.

"تصفية ملعب مونومينتال"، كان هذا هو العنوان الذي اختارته صحيفة "أوليه" الأرجنتينية الرياضية لوصف حالة عشب الملعب الذي تضرر بشكل بالغ جراء رشه بالمبيدات حشرية بدلا من استخدام الأسمدة. وقال المدير الفني لنادي ريفر بليت، مارسيلو غاياردو: "نتمنى أن يستعيد حالته الطبيعية، أشعر بالقلق حيال حالة الملعب".

ويستضيف ريفر بليت يوم السبت على ملعبه منافسه أوليمبو في الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم "سوبر ليغا". وأوضحت "لا ناسيون" أن ملعب ريفر بليت سيكون مغطى بالعشب في خمس أو ست مناطق متفرقة خلال مباراة الفريق القادمة في الدوي الأرجنتيني.