ليفربول يتغلب على هدرسفيلد وسوانزي يسقط أرسنال

المصدر: لندن - د ب أ

استعاد فريق ليفربول نغمة الانتصارات وتغلب على مضيفه هديرسفيلد 3 - صفر يوم الثلاثاء في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى فجر سوانزي سيتي مفاجأة كبيرة وتغلب على ضيفه أرسنال 3 - 1 وتعادل ويست هام يونايتد مع ضيفه كريستال بالاس 1-1.

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز أخيرا بعد هزيمته في آخر مباراتين حيث خسر أمام سوانزي سيتي بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي ثم سقط أمام ويست بروميتش 2 - 3 في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقدم الألماني إيمري كان بهدف لليفربول في الدقيقة 25 ثم أضاف البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدف الثاني في الثواني الأخيرة من الشوط الأول قبل أن يختتم المصري محمد صلاح أهداف الفريق في الدقيقة 77 من ضربة جزاء.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف مع ليفربول في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي إلى 19 هدفا محتلا المركز الثاني في قائمة الهدافين بفارق هدفين خلف هاري كين مهاجم توتنهام الذي يتصدر قائمة الهدافين.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 50 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف تشيلسي صاحب المركز الثالث وبفارق ثلاث نقاط خلف مانشستر يونايتد الوصيف و15 خلف مانشستر سيتي المتصدر، وتوقف رصيد هيديرسفيلد عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويلتقي تشيلسي يوم الأربعاء مع ضيفه بورنموث ومانشستر سيتي مع ضيفه ويست بروميتش ألبيون ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على توتنهام.