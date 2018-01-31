ماتا يمدد عقده مع يونايتد حتى 2019

مدد مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم عقد لاعب خط وسطه الإسباني خوان ماتا لعام إضافي، وذلك بحسب ما كشف مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، ما يعني استمراره في صفوف النادي حتى سنة 2019.

وقال مورينيو ليل الثلاثاء لدى سؤاله عن تمديد عقد ماتا من عدمه، "نعم، لقد حصل الأمر، الأسبوع الماضي أو شيء من هذا القبيل".

وكان ماتا في الأشهر الستة الأخيرة من العقد الذي وقعه مع يونايتد عام 2014 حين التحق به من الغريم اللندني تشيلسي، لكن العقد يتضمن بندا يسمح لفريق "الشياطين الحمر" بالاحتفاظ به لعام إضافي. وقرر النادي الشمالي تفعيل هذا البند، ما يعني أن اللاعب البالغ 29 عاما سيبقى في "أولد ترافورد" حتى 2019.

وكان هناك تخوف من أن ينتهي مشوار ماتا مع يونايتد في ختام الموسم، لاسيما بوجود مورينيو الذي يمضي موسمه الثاني مع "الشياطين الحمر"، وذلك لأن الإسباني ترك تشيلسي عندما كان البرتغالي مدربا للنادي اللندني.

وتعززت إمكانية رحيل ماتا في نهاية الموسم بعد التعاقد مع التشيلي أليكسيس سانشيز من أرسنال، إلا أن مورينيو أكد أن "ماتا مهم للغاية.. عندما قدمت إلى هنا قبل عام ونصف قالوا (ماتا أمام مأزق، أمام مأزق، أمام مأزق). لكن ها هو الآن يحصل على تمديد لعام إضافي".

وتابع "إنه لاعب مهم بالنسبة إلي، لاعب مهم بالنسبة الى نادي، لاعب مهم بالنسبة الى اللاعبين الآخرين".