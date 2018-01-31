رئيس بايرن: لم نحدد بعد مستقبل روبن وريبيري

المصدر: ميونيخ - د ب أ

قال أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني، يوم الأربعاء أن على اللاعبين الهولندي آريين روبن والفرنسي فرانك ريبيري الانتظار لبضعة أشهر حتى يتم تحديد مصير مستقبلهم مع النادي.

وذكر هوينس في تصريحات لموقع" تي زد" الألماني الإخباري: "لم يتخذ قرار حتى الآن في هذا الشأن، أعتقد أن القرار سيصدر في أبريل أو مايو".

وينتهي تعاقد اللاعبين المذكورين مع بايرن ميونيخ نهاية الموسم الجاري، حيث يأمل كلاهما تمديد ارتباطهما بالنادي لوقت أطول.

ويبلغ روبن 34 عاما، فيما يكمل ريبيري عامه الـ 35 في أبريل المقبل.

وكان النجم الفرنسي قد أعرب مؤخرا عن رغبته في الاستمرار في الدفاع عن ألوان قميص النادي البافاري لموسمين قادمين على الأقل.

وقال ريبيري في منتصف يناير الجاري: "لا أزال أشعر بأنني بخير، لا يزال أمامي عامين أستطيع خلالهما تقديم أعلى المستويات".