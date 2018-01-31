هيغواين يقود يوفنتوس إلى فوز صعب على أتالانتا

انتزع يوفنتوس فوزا صعبا من مضيفه أتالانتا 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في ذهاب الدور قبل النهائي من كأس إيطاليا لكرة القدم ليضع قدما نحو التأهل للمباراة النهائية.

ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز للاعبه غونزالو هيغواين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة، وأهدر داريو غوميز لاعب أتالانتا ركلة جزاء في الدقيقة 25.

ويحتاج يوفنتوس للتعادل أو الفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب التي ستقام على أرضه ليتأهل للدور التالي، فيما يتعين على أتالانتا الفوز بفارق أكثر من هدف للتأهل للمباراة النهائية.

وتأهل يوفنتوس لهذا الدور بتغلبه على جنوى 2 - صفر في دور الستة عشر ثم فاز على تورينو 2 - صفر في دور الثمانية، فيما صعد أتالانتا لهذا الدور بتغلبه على ساسولو 2 - 1 في دور الستة عشر ثم تغلب على نابولي بذات النتيجة في دور الثمانية.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم 28 فبراير المقبل.