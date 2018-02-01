إيفرتون يتعاقد مع الفرنسي مانغالا

انضم قلب الدفاع الفرنسي إلياكيم مانغالا إلى صفوف إيفرتون معارا من مانشستر يونايتد متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى نهاية الموسم.

ووجد مانغالا نفسه زائدا عن الحاجة في سيتي، الذي أبرم يوم الثلاثاء صفقة قياسية في تاريخ النادي بضم المدافع الفرنسي إيمريك لابورتي من أتليتيك بيلباو بقيمة قدرتها مصادر بنحو 57 مليون جنيه إسترليني.

وقال مانغالا لموقع إيفرتون على الإنترنت "أنا سعيد لحصولي على فرصة للانضمام إلى إيفرتون وأتوق للعب بين صفوفه لأول مرة. سأبذل قصارى جهدي لإسعاد جمهور الفريق".

وانضم مانغالا "26 عاما" إلى سيتي قادما من بورتو البرتغالي في 2014 وأمضى معظم فترات الموسم الماضي معارا إلى فالنسيا الإسباني. وشارك في تسع مباريات في الدوري هذا الموسم من بينها خمس كبديل.

وهذه هي الصفقة الثالثة التي يبرمها إيفرتون خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد ضم الجناح ثيو والكوت من أرسنال والمهاجم سينك توسون من بشكتاش التركي.