الريال وكبار إيطاليا بلا صفقات في شتاء أوروبا

أعلى الصفقات وأغلاها في هذا الشتاء جاءت من الأندية الإنجليزية، ليفربول صرف ما يصل إلى 106 ملايين دولار لضم المدافع الهولندي فيرجل فان دايك فيما واصل مانشستر ستي تدعيم دفاعه بضم الفرنسي لابورتي ما رفع إنفاقه على خط الدفاع وحراسة المرمى في آخر ستة أشهر إلى ما يزيد عن مئتي مليون جنيه استرليني.

مانشستر يونايتد ضم أليكسيس سانشيز من أرسنال وتخلى له عن مختاريان الذي وجد إلى جانبه رفيقه السابق في دورتموند المهاجم اوباميانغ القادم مقابل 65 مليون باوند وهو رقم قياسي للنادي اللندني الذي تخلى عن الفرنسي جيرو لمصلحة تشيلسي فيما دفع توتنهام 25 مليونا لضم الفرنسي لوكاس مورا.

في إسبانيا وحده برشلونة دفع 142 مليون يورو من أجل البرازيلي كوتينيو وتعاقد أيضا مع الكولمبي ياري مينا لتعويض رحيل ماسكيرانو إلى الدوري الصيني فيما لم يقدم ريال مدريد على أي صفقة، واستفاد أتلتيك بلباو من صفقة لابورتي ليتعاقد مع إيناغو مارتينيز من ريال سوسيداد مقابل 32 مليون يورو وكان الحدث أيضا انضمام تسعة لاعبين سعوديين إلى أندية إسبانية.

إيطاليا بدت أنديتها خجولة ماليا، لا تعاقدات ليوفنتوس ونابولي وأي سي ميلان وكان جاره الإنتر نشطا بنظام الإعارة لضم رافينيا ولوبيز وغادره جواوو مارو إلى وست هام وعاد غابرييل باربوسا إلى سانتوس البرازيلي

دورتموند الألماني عوض رحيل أوباميانغ بضم البلجيكي باتشواي من تشيلسي وغادره مارك بارترا وسوبوتيش فيما انتقل ساندرو فاغنر من هوفينهايم إلى بايرن ميونخ مقابل 13 مليون يورو، فيما عاد ماريو غوميز الى شتوتغارت بعد تسع سنوات من الرحيل عن صفوفه فيما أثرت سبعة من أندية البوندسليغا عدم صرف أي يورو يتقدمها لايبزيغ.

السوق بدت ضعيفة أيضا في فرنسا فضم سان جيرمان اللاعب ديارا مجانا بعد رحيل مورا بينما نال موناكو اثنين وعشرين مليونا للاستغناء عن غيدو كاريللو إلى ساوثامبتون.