بلاتر يؤكد: سأقاضي فيفا ردا للاعتبار

قال سيب بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" والموقوف حاليا لرويترز، الخميس، إنه يفكر في اللجوء لإجراء قانوني ضد الفيفا من أجل رد اعتباره.

وفي خضم أكبر فضيحة فساد تعصف بالاتحاد الدولي في 2015 عوقب بلاتر الذي ظل رئيسا للفيفا طوال 17 عاما بالإيقاف لمدة ستة أعوام، بسبب مخالفة لوائح القيم.

وقال بلاتر (81 عاما) إنه يبحث حاليا مع محاميه إمكانية اللجوء إلى القضاء.

وأضاف بلاتر لرويترز عبر رسالة بالبريد الإلكتروني: "هدفي هو النظر في قرار لجنة القيم التابعة للفيفا في ظل المعلومات، وأيضا الأدلة التي تلقيتها فيما يتصل بإيقافي في الوقت نفسه".