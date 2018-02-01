سيتي ينتصر.. ويونايتد وتشيلسي يسقطان

تقدم مانشستر سيتي خطوة جديدة نحو استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه السهل 3 - صفر على ضيفه ويست بروميتش ألبيون يوم الأربعاء في المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز بورنموث على مضيفه تشيلسي 3 - صفر، وتوتنهام هوتسبير على ضيفه مانشستر يونايتد 2 - صفر، وإيفرتون على ضيفه ليستر سيتي 2 - 1، بينما تعادل ستوك سيتي مع ضيفه واتفورد سلبيا، ونيوكاسل مع ضيفه بيرنلي 1-1، وساوثهامبتون مع ضيفه برايتون بالنتيجة ذاتها.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 68 نقطة، معززا موقعه في صدارة البطولة، في حين تجمد رصيد ويست بروميتش عند 20 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.

وافتتح فيرناندينيو التسجيل لسيتي في الدقيقة 19، قبل أن يضيف البلجيكي كيفن دي بروين والأرجنتيني سيرخيو أغويرو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 68 و89.

وأوقف توتنهام هوتسبير سلسلة انتصارات ضيفه مانشستر يونايتد، التي استمرت في مبارياته الثلاث الأخيرة، عقب فوزه عليه 2 - صفر على ملعب ويمبلي العريق.

وارتفع رصيد توتنهام، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية، إلى 48 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم، عند 53 نقطة في المركز الثاني.

وأحرز الدنماركي كريستيان إيركسن هدفا مبكرا لتوتنهام بعد مرور 11 ثانية فقط، ليسجل أسرع هدف في المسابقة هذا الموسم، وثاني أسرع هدف في تاريخ البطولة، وجاء الهدف الثاني عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل فيل جونز مدافع يونايتد هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 28 .

وتلقى تشيلسي أكبر هزيمة له في البطولة هذا الموسم، عقب خسارته المدوية صفر - 3 أمام ضيفه بورنموث.

وتجمد رصيد تشيلسي، حامل اللقب، الذي تكبد خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم والثالثة على ملعبه "ستامفورد بريدج"، عند 50 نقطة في المركز الرابع، في حين ارتفع رصيد بورنموث إلى 28 نقطة في المركز العاشر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما عجز لاعبو الفريقين عن هز الشباك. وفي الشوط الثاني، افتتح كالوم ويلسون التسجيل لبورنموث في الدقيقة 51، بينما تكفل زميلاه جونيور ستانيسلاس وناثان آكي بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 64 و67 .

وحقق إيفرتون انتصاره الأول في البطولة بعد غياب دام شهر ونصف الشهر تقريبا، إثر تغلبه 2 - 1 على ضيفه ليستر سيتي، وارتفع رصيد إيفرتون إلى 31 نقطة في المركز التاسع، في حين تجمد رصيد ليستر عند 34 نقطة في المركز الثامن.

ويدين إيفرتون بالفضل في تحقيق هذا الفوز لنجمه الجديد ثيو والكوت، المنتقل حديثا إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من أرسنال، بعدما أحرز هدفي الفريق في الدقيقتين 25 و39، بينما سجل جيمي فاردي هدف ليستر الوحيد في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

ويرجع آخر فوز لإيفرتون في المسابقة إلى 18 ديسمبر الماضي، عندما تغلب 3 - 1 على ضيفه سوانسي سيتي في المرحلة الثامنة عشر للبطولة.